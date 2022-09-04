Российская звезда ПОП-ММА Тарасов дебютировал в NAIZA

Известный российский боец Артем Тарасов, получивший признание в ПОП-ММА, а также как популярный блоггер, провел бой в казахстанской лиге NAIZA.

Его поединок прошёл в рамках турнира NAIZA 43 и будет показан 10 сентября. В рамках турнира также прошли бои командного гран-при.

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