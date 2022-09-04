Анонсирован бой Кичигина в АСА

Казахстанский боец АСА Георгий Кичигин (25-9)

вернется в октагон 23 сентября на турнире в Санкт-Петербурге.

Соперником Кичигина станет 33-хлетний бразилец Чиро Родригес (23-11-1).

Чиро в АСА выступает с 2018 года, идя в лиге на серии из 4 поражений. Георгий, к сожалению, тоже имеет отрицательную серию из 2 поражений. Он уступил в реванше Челси Дудаеву в прошлом году и Магомедсаиду Алибекову в марте 2022.

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