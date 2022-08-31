Резников о новом сопернике в гран-при: «Он сильный боец, но не медийный»

Казахстанский боец легкого веса Артем Резников оценил Андрея Кошкина в качестве своего соперника по полуфиналу Гран-при ACA.

«Андрей Кошкин – известный хороший боец. Он дрался с Эдуардом Вартаняном за титул временного чемпиона ACB. Он победил бывшего чемпиона ACA в полусреднем весе Мурада Абдулаева. Сильный и опасный парень. Я смотрел его поединки, даже болел за Андрея.

Лично не знаком, но почти все бои его видел. Откровенно говоря, мне он не интересен в качестве соперника. Это сильный боец, но это не медийный боец».

Бой Резникова и Кошкина состоится в декабре на турнире лиги АСА в Москве.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Гол сезона в КПЛ? Жиан Мартинс из «Кызыл-Жара» забил «Турану» с центра поля

Мокин выбыл до конца сезона: теперь в «Тоболе» играет Акмурзин, пропустивший 10 в трех кубковых матчах