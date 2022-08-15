Вице-президент АСА о следующем сопернике Резникова: «Возможно, известный иностранный боец»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев ответил на вопрос о сопернике Артема Резникова по полуфиналу гран-при лиги в легком весе:

«Мы работаем над этим. Предложили Багову и Магомедову провести повторный поединок. Скоро вы узнаете, чем все это завершилось. В любом случае, нам нужно искать соперника для Резникова. Будет ли это победитель пары реванша Багова и Магомедова? Пока вопрос в процессе. Возможно, что какой-то известный иностранный боец будет драться с Артемом сразу в полуфинале. Но вы же понимаете, что найти таких бойцов сейчас сложно. Они рассредоточены по всем крупным организациям, они на эксклюзивных контрактах».

Напомним, что основатель лиги АСА Мейрбек Хасиев прервал четвертьфинальный бой Али Багова и Рашида Магомедова из-за отсутствия спортивной борьбы. Таким образом, Артем Резников в полуфинале гран-при пока остается без соперника.

Резников в четвертьфинальном поединке победил решением судей у бразильца Дави Рамоса.

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