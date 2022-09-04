Россиянин Калинин может провести бой с Ермековым

Российский боец Сергей Калинин (8-2) в социальных сетях сделал громкое заявление, обратившись к президенту лиги Eagle FC Шамилю Завурову:

«Я начал подготовку к титульному поединку. Либо Одилов, либо Ермеков обязательно слетят с объединительного боя. Так как боятся потерять свои пояса. Поэтому у вас есть страховочных вариант. Буду готов финишировать любого из них».

Бой Фариддуна Одилова и Даурена Ермекова запланирован на конец года на турнире лиги в Атырау.

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