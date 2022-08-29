Али Кабдулла озвучил свои планы: «Хочу до конца года провести еще один бой в Eagle FC»

Непобежденный Али Кабдулла (7-0-1) на турнире лиги Eagle FC в Нур-Султане одержал уверенную победу. Этот бой стал первым для Али в новой весовой категории – он перешел из полулегкого в легкий вес.

В интервью «Вестнику ММА» Али озвучил свои планы:

«Хочу чаще драться, поэтому и решил сменить весовую категорию, чтобы меньше гонять. Мы обсудим планы с моими тренерами, но у меня нет каких-то больших травм, так что я хочу до конца года провести еще бой. Планирую выступать в Eagle FC. У меня был контракт с лигой Хабиба на один бой, но я планирую дальше драться в лиге»

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