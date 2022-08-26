Непобеждённый туркмен бросил вызов казахстанцу Акимжану

Представитель Туркменистана Бахтияр Оразгельдиев (4-0) обратился к казахстанцу Жасулану Акимжану (8-2):

«У меня в лиге 4 боя и 4 нокаута. Ничего личного. Жасулан, давай сделаем это. Победитель получит бой за титул.»

Акимжан на турнире Eagle FC в Нур-Султане одержал победу над экс-чемпионом лиги Русланом Ямонбаевым. Оразгельдиев на турнире лиги в Актау выиграл у Мавлета Омирова.

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