Дияр Нургожай – чемпион Eagle FC в полутяжелом весе

В Нур-Султане завершился юбилейный турнир лиги Eagle FC 50, в главном бою которого был разыгран вакантный титул в полутяжелом весе.
Непобежденный казахстанец Дияр Нургожай победил россиянина Константина Андрейцева и стал первым постоянным чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова.
Владеющий поясом Eagle FC Даурен Ермеков пока является временным чемпионом.
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