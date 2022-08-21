Дияр Нургожай – чемпион Eagle FC в полутяжелом весе

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Даурен Ермеков Дияр Нургожай Спорт Казахстана

В Нур-Султане завершился юбилейный турнир лиги Eagle FC 50, в главном бою которого был разыгран вакантный титул в полутяжелом весе.

Непобежденный казахстанец Дияр Нургожай победил россиянина Константина Андрейцева и стал первым постоянным чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова.

Владеющий поясом Eagle FC Даурен Ермеков пока является временным чемпионом.

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