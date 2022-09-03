Сергей Федоров: «ЦСКА до сих пор не понимает, что является раздражителем для всех в КХЛ. Огорчает то, что приходится отыгрываться. Спрашиваю ребят: «Зачем себя насиловать?»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров недоволен игрой команды с (5:4 ОТ).

«С «Металлургом» (6:2) сыграли три разных периода, сегодня – тоже. Неудачно начали обе игры. Мы до сих пор не понимаем, что являемся серьезным раздражителем для всех команд лиги, а ведь нам предстоит провести еще более 60 матчей.

Надо поговорить с ребятами. Они понимают это, но недостаточно. Мы подставляем себя и морально, и физически. Особенно когда играем в меньшинстве.

Конечно, меня огорчает тот факт, что приходится отыгрываться. Я спрашиваю ребят: «Зачем себя насиловать?» Они ведь знают, как играть.

Я не считаю, что мы вправе доводить наши игры до такого состояния. Нам предстоит провести много матчей. И если в этом месяце у нас еще будут выходные, то далее их не будет.

Если мы выходим беззубыми, нас бьют – и только после этого вспоминаем, что мы ЦСКА, то это неправильный подход», – сказал Федоров.