Слепышев о 5:4 с «Нефтехимиком»: «Качество игры ЦСКА оставляло желать лучшего. Хороший урок»

Форвард Антон Слепышев недоволен выступлением в матче с (5:4 ОТ).

«Нижнекамск быстро начал этот матч, а качество нашей игры оставляло желать лучшего. Был брак в передачах, допускали лишние и необязательные потери шайбы.

Хороший урок для нас. Это подчеркнул и Сергей Викторович Федоров, который напомнил, что на каждую игру нужно выходить с хорошим качеством.

В эпизоде с моим голом сначала был какой-то сумбур в средней зоне, затем Миша Григоренко подобрал шайбу, вошел в зону, я как раз следовал за ним. Миша здорово скинул мне шайбу, оставил двух защитников, и я больше ничего не придумал, кроме как бросить. Хорошо, что попал», – сказал Слепышев.