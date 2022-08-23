Казахстанец Жусупов о бое Рахмонов – Чимаев: «Максимум 2 раунда»

Казахстанский боец ММА Сабит Жусупов высказался о потенциальном бое Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева в UFC:

«Думаю, что Шавкат задавит Чимаева. До боя с Бернсом можно было считать, что Хамзат способен противопоставить что-то Рахмонову, но, думаю, что у него ничего не получится. Продержится максимум 2 раунда, потом Шавкат задавит».

У Чимаева назначен бой с Диазом в сентябре. Что касается Рахмонова, то не так давно было сообщено, что его бой с Томпсоном в разработке, однако официального подтверждения пока не было.

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