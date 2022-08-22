Адилов бросил вызов чемпиону Eagle FC: «Чисто спортивный интерес»

Казахстанский боец Санжар Адилов, выиграв бой на турнире Eagle FC 50, бросил вызов чемпиону лиги Иргиту Овээнчи:

«Вчера президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров пообещал мне титульный бой, который состоится в декабре. Я долго шел к этому и готов забрать пояс. Это чисто спортивный интерес. Ничего личного к чемпиону, просто будь готов».

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