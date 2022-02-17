Канчельскис о переходе Алипа: «Напомнил ли мне это переход Пак Чжи Суна в «МЮ»? Ну, Казахстан же не Южная Корея. Корейцы денег заплатили немерено»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на переход казахстанского защитника Нуралы Алипа в «Зенит».

«Он нужен был команде, чтобы закрыть защитную зону. Узнаваемость не главное. Что пиарить «Зенит»? Это и так узнаваемая команда. Алип усилит оборону. Посмотрим, как он отыграет вторую часть сезона, проявит ли себя. Потом уже питерцы будут принимать решение.

Может быть, Алип и станет легендой казахстанского футбола в «Зените». Напомнил ли мне это переход Пак Чжи Суна в «Манчестер Юнайтед»? Ну, Казахстан же не Южная Корея. Корейцы же денег заплатили немерено. Казахстан не может и не будет этого делать. Первая причина перехода — сто процентов проблемная зона. Остальное: реклама это или нет, уже вторично», — сказал Канчельскис.

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