Костышин: «Я обещал, что вы увидите другую команду, но быстрый гол «Кайрата» испортил наш план»

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин прокомментировал поражение в 13-м туре КПЛ от «Кайрата» (1:2).

– Я обещал, что вы увидите другую команду, но быстрый гол соперника испортил наш план. Мы начали игру тактически правильно, и «Кайрат» не создавал моменты. Гол со стандарта, конечно, меняет ситуацию. Разница в работе с мячом присутствует у «Кайрата», и у нас. В перерыве у нас был серьезный мужской разговор. На второй тайм вышла совсем другая команда. Ребята хорошо подготовились к игре и вышли на нее с хорошим настроем, но игру решают голы, эпизоды и ошибки. Вы прекрасно видите, как мы ошибаемся в простых ситуациях. Возможно, я, как тренер, заставляю играть в футбол, который для них сложный, если они не умеют работать с мячом. Но я не хочу по-другому и хочу, чтобы было развитие и футболисты были на мяче. «Кайрат» – это команда все-таки хорошего уровня, и они переигрывают всех. Второй тайм играли за счет старания. Я не скажу, что была какая-то структура, если быть откровенными. Начали играть просто, и получались моменты.

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