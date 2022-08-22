Карпович о победе над «Ордабасы»: «В Актобе заждались большого футбола, чемпионства и еврокубков»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал матч 13-го тура КПЛ против «Ордабасы» (3:1).

– Самое главное, что мы смогли поздравить город и болельщиков в такой важный день. Юбилейный год, 55 лет клубу. У нас не было другого варианта, кроме как выиграть. Конечно, матч складывался очень сложно. «Ордабасы» – достаточно хорошая команда, нужно это отметить. Считаю, что мы по делу одержали победу. Очень рады, что смогли порадовать болельщиков. В очередной раз они показали, что в Актобе лучшие болельщики и лучшая атмосфера. Одно удовольствие здесь играть, и это настоящий футбол! Но мы понимаем, что из 11 финалов, мы пока выиграли только один, а теперь осталось десять. Будем ориентироваться на каждый следующий матч.

– Не было ли дополнительного психологического давления на игроков ввиду праздника?

– Здесь, наверное, не только на футболистов, но и на весь клуб. Не хотели подвести наших болельщиков. Соответственно, давление присутствовало. Какие-то ошибки – это следствие этого давления. Конечно, приятно выигрывать в юбилейные дни и годы, но здесь еще был застой в чемпионате из-за кубка. Немного не те результаты, которые мы хотели получить. Это тоже давило, но я рад, что мы справились и одержали важную победу.

– Функциональное состояние Логвиненко оставляет желать лучшего, и до его замены центр поля сильно проседал.

– Ну я думаю, что объяснять, кто такой Логвиненко для нашего клуба не имеет смысла. Поймите, вы видите только то, что есть на футбольном поле. А мы видим гораздо больше. Это очень важный человек, который несмотря на свою физическую форму всегда готов помочь клубу. Он является и капитаном, и вождем. Независимо, в каком он состоянии, дает много плюсов команде: помогает ребятам, организовывает, разговаривает. Мы понимаем в силу его возраста. Он несколько дней себя плохо чувствовал, у него была температура. Мы приняли решение его заменить, потому что ему стало плохо. Я считаю, что он помог, несмотря на то, что сыграл мало времени. Да, у нас есть равноценные замены, но у Юры есть те качества, которые есть не у каждого из игроков на этой позиции. На таких людях держится команда, и с такими людьми добиваются больших задач.

– Когда сможет дебютировать Эрнест и на какой позиции вы его видите?

– Он уже здесь, провел с нами предыгровую тренировку. Радует, что он заявил о своей физической готовности. Знаем способности данного игрока. Он может сыграть на любой позиции в атаке: на фланге, под нападающим или даже центральным в схеме с двумя форвардами. У него достаточно хорошие качества, которые в будущем нам могут помочь.

Жаль, что не получилось выпустить Максима Самородова и Жерара Гоу, так как у нас были две вынужденные замены – Логвиненко и Жулпы. Жерар очень хорошо тренировался накануне. В общем, у нас очень серьезная обойма в атаке, и Эрнест один из этих игроков. Но факт в том, что мы знаем о способностях Эрнеста, а ребята еще нет. Необходимо, чтобы он несколько дней потренировался и они его увидели. Он достаточно коммуникабельный человек. У него даже наши маты проскакивают, это тоже радует (улыбается).

– Как оцениваете дебют Бауыржана Байтаны?

– Он способен играть лучше, и он добавит. Здесь тоже был риск с моей стороны, но я хотел использовать такого игрока в такой игре на этой позиции. Он проделал большой объем работы, но находится не в идеальной форме, достаточно много пропустил. Тем не менее, считаю, что сыграл полезно, местами эффектно и эффективно. Были ошибки, как и у всех.

– Почему было так мало ударов в створ? Вам не кажется, что нужно было больше бить издали или это была такая установка?

– Нет, не установка. Это же тоже определенное орудие, если человек хорошо умеет бить. Например, Байтана. Хотел бы выделить Видемонта, который тоже не тренировался какое-то время из-за больших проблем с коленом, мучался. Но мы понимали важность этого игрока и важность встречи. Я бы поменял его раньше, но из-за двух непредвиденных замен не было вариантов, плюс, он сам попросил дать ему время.

– После матча с «Тоболом» вы сказали, что, не могли реализовать моменты и, возможно, оставили голы на следующий матч с «Ордабасы».

– Три мяча по статистике – достаточно приличный результат. Понятно, что могли раньше забить и решить исход, чтобы напряжение спало, игра успокоилась. В целом, считаю, что очень красивые мячи получились. Забили на самой первой минуте и на самой последней.

– До этого матча болельщики неоднократно критиковали Руслана Камболова. Как вы оцениваете его функциональное состояние?

– Вы знаете, очень много пишут. Если я прислушаюсь к каждому мнению, то все сойдут с ума от решений. Это нормально, каждый имеет право на свое мнение, и мы с этим считаемся, главное, чтобы оно было корректным.

Касаемо самого Руслана, то в сборную России человек бы просто так не вызывался, и не становился бы чемпионом России. Понятно, что он не молодой. У него есть хорошие качества бойца и лидера. Выигрывает много единоборств, подставляет голову туда, где можно и нельзя, ничего не боясь. Он сейчас в хорошей форме, рассчитываем на него.

– Все билеты были раскуплены за 30 часов до матча. Как вы считаете, если бы в Актобе был большой стадион, то сколько зрителей пришло бы на матч?

– Я думаю, что 20 тысяч точно бы пришло. Единственное, что хочу добавить – это показывает, что в городе заждались большого футбола, чемпионства и еврокубков. Даже на кубковый матч против молодежного состава «Тобола» у нас был почти полный стадион. Это показатель интереса к команде, и то, что команда в моем понимании движется в правильном направлении.

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