Шомко о матче с «Ордабасы»: «Выиграли заслуженно. Двигаемся дальше»

Защитник «Актобе» Дмитрий Шомко поделился мнением о матче с «Ордабасы» (3:1).

– Всех с победой! Сегодня мы не должны были ошибиться. Все-таки круглая дата. 55-летие клуба. Ребята отдали все силы, и порадовали всех болельщиков и город. По моему мнению, выиграли заслуженно. Двигаемся дальше.

Праздник удался. Все было супер. Спасибо огромное нашим фанатам за прекрасный перфоманс! У нас впереди еще десять финалов, и мы всегда стараемся ради нашей торсиды. Хотим в итоге прийти к своей заветной мечте. Сегодняшняя победа тому доказательство.

Не было ли на нас психологического давления из-за праздника? Нет, у нас ребята все опытные. Играли на международном уровне многие. Мы все настраивались как на обычную игру и без никакого давления думали только о победе. И сделали это. Поздравляю всех красно-белых!

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Усик после победы над Джошуа обратился к казахстанцам: «Алга Казахстан!»

Хабиб о столице Казахстана: «Нур-Султан сильно изменился за пять-шесть лет»