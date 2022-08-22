Седнев: «Актобе» на своем стадионе и на чужом – две разные команды»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал результат матча 13-го тура КПЛ против «Актобе» (1:3).

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– На моем месте ни один тренер не смог бы не восхититься такой атмосферой на стадионе. К сожалению, вынужден поздравить соперника с победой. Матч был полон напряжения. У команд была большая конкуренция на поле. Конечно, я не могу сказать, что все было сделано игроками на очень высоком уровне. До конца игры мы пытались спасти матч. Думаю, «Актобе» пытался удержать счет. И я считаю, что третий гол был явным завершением всего. В Шымкенте на матчи собирается очень много болельщиков. Но в этой игре, я думаю, победа «Актобе» была благодаря их болельщикам. «Актобе» на своем стадионе и на чужом – это две разные команды. Хотя игра была довольно равной, соперник рационально использовал свои возможности. В следующих матчах постараемся сыграть лучше.

– Почему не играл Карам Султанов и был заменен Адильхан Добай?

– Первый не смог принять участие в игре из-за травмы, но я не могу сказать, что это поражение из-за его отсутствия. А второй – молодой игрок. Нам пришлось изменить тактику и заменить его. Такие матчи принесут ему большую пользу.

– Как вы думаете, почему «Ордабасы» играет так хорошо, хотя и не проводил сборы в Турции?

– Честно говоря, если бы вы не упомянули об этом, я бы совсем забыл об этом. Но я не думаю, что хорошая игра зависит от тренировочных сборов. Мне повезло с игроками, как всегда. Мотивация у парней высокая. Работать в таких условиях – одно удовольствие.

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