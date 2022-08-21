Фаниль Рафиков бросил вызов в новой лиге: «Дайте мне его, отправлю в Сибирьландию»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков подписал контракт с российской лигой Hardcore и не стал дожидаться предложений по сопернику, взяв все в свои руки. «В ожидании боя. Готовы к любым вызовам, но у вас есть Сибирский Конор. Дайте его мне, отправлю его в Сибирьландию».

Речь идет об экс-бойце лиги Шлеменко Анатолии Надратовском (3-2).

Он провел два боя в лиге Hardcore, проиграв нокаутом Магомеду Зайналову и выиграв решением Магомедали Магомедрасулова.

Рафиков последний бой проиграл в лиге Naiza, уступив решением Фарходжону Машрапову.

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