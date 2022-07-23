Фаниль Рафиков обратился к чемпиону АСА: «Добился своего»

Алихан Сулейманов стал новым временным чемпионом АСА в полулегком весе!

На победу Алихана на своей странице в Инстаграм отреагировал экс-чемпион лиги NAIZA в легком весе Фаниль Рафиков: «Красавчик, добился своего! Чемпион!»

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«Мы с Ласло оба хотели снова здесь забить». Экс-игрок «Шахтера» Топчагич о возвращении в Казахстан и победе над «Кызыл-Жаром»

Черный день казахстанского футбола: «Астана» влетела полякам, «Кайрат» дома проиграл дебютанту еврокубков, а «Кызыл-Жар» не смог одолеть «Осиек»