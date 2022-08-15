У казахстанца Нургожая сорвался бой с ветераном UFC

В рамках турнира Eagle FC 50 в Нур-Султане выступит ряд казахстанских бойцов, часть из которых представляют клуб «Tobet Top Team» и команду «MDT».

Основатель клуба Диас Кабдулов рассказал о подготовке к турниру и смене соперников у претендента на титул лиги непобежденного Дияра Нургожая:

«Бойцы нашего клуба, которые выступят 21 августа – это Али Кабдулла, Сабит Жусупов, Жасулан Акимжан и Дияр Нургожай, которому предстоит титульный поединок.

Изначально с Дияром должен был драться американец Санчес, который выступал на турнирах Eagle FC в США, но не сложилось. Также от боя отказался Горшечников и нам в соперники дали Константина Андрейцева.

Жасулан Акимжан будет драться с экс-чемпионом Русланом Яманбаевым. В полулегком весе, в двух титульных поединках чемпионы еще до боя лишились своего титула, сначала сам Яманбаев, потом Бусурманкул Абдибаит Уулу. Победитель этой пары выходит на Расула Магомедова, который вернул себе пояс».

Диего Санчес (30-14) является ветераном американской лиги UFC, на его счету 32 боя в рамках промоушена. Свой последний поединок он провел в Eagle FC, проиграв Кевину Ли решением.

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