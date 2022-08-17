Нургожай ответил на вызов Эрдогана: «Жди своей очереди!»

Казахстанский непобежденный боец Дияр Нургожай ответил на вызов российского бойца Шамиля Эрдогана:

«Шамиль, за мою смелость можешь не переживать, но сейчас у меня титульный бой. А ты жди своей очереди. Доберемся и до тебя!»

Ранее Эрдоган обратился к казахстанцу, обвинив в подборе удобных соперников. Дияр готовится к бою с Константином Андрейцевым за титул чемпиона лиги Eagle FC. Их бой состоится в Нур-Султане 25 августа.

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