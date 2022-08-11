Нургожай о предстоящем бое: «Я никогда не выбираю соперников»

Непобеждённый казахстанец Дияр Нургожай готовится к титульному бою в лиге Хабиба Eagle FC.

О подготовке и сопернике рассказал сам Дияр:

«Я и моя команда никогда не выбираем соперников, кого нам дает лига с тем мы и деремся. Константин Андрейцев очень опытный боец и это главный его плюс. У него колоссальный опыт выступлений, он дрался очень много и в различных организациях. Подготовка проходит хорошо, в этот раз я готовился дома, в столичном клубе «Tobet Top Team». Сейчас идет завершающий этап, впереди весосгонка. Чувствую себя отлично, вес уходит по графику. Поединок титульный и я настраиваюсь только на победу».

Турнир пройдет в Нур-Султане 21 августа.

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