Перенесенные матчи КПЛ пройдут летом и осенью

ПФЛК объявила об определении дат перенесенных матчей Olimpbet-Чемпионата РК.
12 июля пройдут перенесенные матчи 12-го тура «Туран» – «Актобе» (21:00), 3-го тура «Шахтер» – «Аксу» (19:00), 5 октября – игра 2-го тура «Акжайык» – «Туран».
Также определилась дата доигровки матча 12-го тура «Ордабасы» – «Аксу» – 29 июня в 20:00.
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