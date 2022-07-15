«Акжайык» назначил главным тренером Игоря Пикущака

Объявлен новый главный тренер «Акжайыка».

Им стал 39-летний молдавский специалист Игорь Пикущак.

Его последней командой был «Ноа», в сезоне-2019/20 он завоевывал Кубок и Суперкубок Армении.

Также Пикущак тренировал российский «Акрон».

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