Главный тренер «Акжайыка» Пикущак: «Очень тяжело на таком поле играть. Сильная жара и полива где-то нет»

Главный тренер «Акжайыка» Игорь Пикущак прокомментировал матч шестого тура группового этапа Кубка Казахстана против «Каспия» (1:2).

– Проиграли – 1:2. Старались, терпели, что-то не получалось. Контроль мяча не получился. Осложнили сами себе задачу. Плюс игрок соперника в первом тайме хорошо исполнил штрафной. В целом, проиграли игру.

– Погодные условия повлияли на матч?

– Естественно, повлияли. На самом деле, очень тяжело на таком поле играть. Сильная жара и полива где-то нет. Понятно, «Каспий» здесь тренируется, они привыкли к таким условиям. Нам чуть-чуть тяжелее было.

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– Что скажете по поводу соперника?

– Хорошая команда, которая очень хорошо контролирует мяч. Наверное, это одна из лучших команд чемпионата по контролю мяча на сегодняшний день. Достойная команда. Но есть моменты про которые мы договаривались. Мы в этой игре их в полном объеме не сделали в атаке. На самом деле, нужно было наказывать соперника за опрометчивую игру в обороне. Мы сделаем выводы. Двигаемся дальше!

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