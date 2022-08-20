Глава Artsport Ергали: «Министр Абаев рапортует о занятости 2 млн детей, занимающихся в бесплатных секциях, но такой статистики нет. Это очередное очковтирательство»

Акиматы и министерство культуры и спорта на митинге против точечной застройки в Нур-Султане обвинили в саботировании проекта ArtSport.

«В мае 2021 года по инициативе уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин и при поддержке нашего президента Токаева стартовала реформа ArtSport. На 2021 год эта реформа стала популярной, что количество желающих участвовать в этой программе увеличилось в несколько раз. Акиматы, которые финансировали эту программу, не ожидали такого наплыва детей на секции и кружки, в местных бюджетах не выделили денег, чтобы продолжить развитие этой реформы на 2022 год, начались ограничения финансирования по всему Казахстану.

Вместо того, чтобы изыскивать средства для столь популярной и необходимой реформы, акиматы совместно с разработчиком реформы – министерством культуры и спорта начали саботировать и дискредитировать, разрушать реформу. Министр Абаев (глава МКС Даурен Абаев), находясь сверху, не слышит и не видит того, что творится снизу. Разве этого мы ожидали от представителя слышащего государства?

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Да, мы понимаем, это нужно, это текущие задачи, как ежедневная уборка в доме, но надо различать текущие задачи и стратегические задачи глобального масштаба взращивания и воспитания конкурентоспособной, здоровой и интеллектуальной нации. Господа чиновники, вы могли бы войти в историю как реформаторы и государственные деятели, которые стояли у истоков Нового Казахстана, вместо этого министр Абаев с высоких трибун рапортует о занятости 2 млн детей, занимающихся в бесплатных кружках и секциях, но такой статистики нет. Это очередное очковтирательство и дезинформация общественности и президента.

Мы предлагаем совершенно иной подходит к государственному управлению. Мы выдвигаем требование в кратчайшие сроки полностью оцифровать всех детей Казахстана, в том числе по линии министерства просвещения в школах и детсадах, и внести их в национальную образовательную базу данных – так называемую НОБД. А это более 4,5 млн детей по всей стране. И наконец-то по оцифрованным детям навести порядок в расходовании бюджетных средств в сфере образования.

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Мы требуем оцифровать всех детей в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ). Реформе ArtSport уже больше года, и там оцифрован каждый ребенок от ДЮСШ при министерстве культуры и спорта уже десятки лет, но там до сих пор не оцифрован ни один ребенок. Мы призываем, чтобы государство направило народные деньги на своих отечественных воспитанников, а не иностранных легионеров», – сказал глава РОО «Артспорт Казахстан» Куат Ергали.

Напомним, 14 июля президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о программе ArtSport, сказал, что начались перерасходы, мошенничество, открытое хищение. При этом, саму идею реализации такого проекта глава государства назвал правильным решением со стратегической точки зрения.

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