Чиншанло стала победительницей, Алиев принес бронзу Игр исламской солидарности

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике завоевали две медали на Играх исламской солидарности в Турции.

Золотую медаль завоевала Зульфия Чиншанло. Она стала лучшей в весовой категории до 59 килограммов.

В сумме двоеборья спортсменка подняла 220 (95+125) килограммов. Также она завоевала «малые» золотые медали в «рывке» и «толчке».

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Отепберген Алиев стал третьим в весовой категории до 61 килограмма. Спортсмен в сумме двоеборья показал 271 (120+151) килограмм.

Стоит отметить, что ранее Арли Чонтей завоевал золотую медаль в категории до 55 килограммов.

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