Директор «Атырау» Есмагамбетов об уходе Горовенко: «Мы не выигрывали дома с 1 мая, а в 11 последних матчах сумели победить лишь дважды»

Директор «Атырау» Эрнис Есмагамбетов прокомментировал отставку главного тренера команды Константина Горовенко.

– В начале года мы пригласили Константина Александровича на должность главного тренера. Мы благодарны ему за проделанную работу, было много приятных и памятных моментов за эти полгода. Однако, если отбросить эмоции и проанализировать последние три месяца, то мы не выигрывали дома с 1 мая, а в 11 последних матчах сумели победить лишь дважды. Не смогли выйти из группы в Кубке Казахстана и 5 последних матчей не выигрывали в чемпионате. При этом, мы не меняли состав, а напротив, сохранили всех ключевых игроков. Плюс, добавили глубины составу за счет новоприбывших игроков. В какой-то момент стало очевидным что назрели перемены, и, надеемся, что смена тренера, в первую очередь позитивно скажется на эмоциональном фоне команды. Касаемо того, кто придет на смену, мы ведем переговоры с потенциальным кандидатом, могу лишь сказать что это иностранный специалист, который до этого не работал в Казахстане.

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