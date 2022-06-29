Футзальный «Кайрат» продлил контракт с Есенамановым

Чингиз Есенаманов продолжит выступать за футзальный «Кайрат».

Новое соглашение с 33-летним игроком сборной Казахстана рассчитано до конца сезона-2022/23.

Есенаманов играет за «Кайрат» с 2015 года.

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