Игита признан лучшим вратарем чемпионата Казахстана по футзалу. Кабеса – лучший игрок, Леандерсон – лучший защитник

Теги Кайрат Sports.ru - Казахстан Аят Каспий чемпионат Казахстана по футзалу Игита Спорт Казахстана

По итогам сезона-2021/2022 определены лучшие игроки чемпионата Казахстана по футзалу.

Лучший вратарь – Лео Игита («Кайрат»)

Лучший защитник – Леандерсон («Аят»)

Лучший игрок – Тиаго Кабеса («Каспий»)

Лучший бомбардир – Альберт Акбаликов («Кайрат»), 46 голов.

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