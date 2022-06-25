Игита признан лучшим вратарем чемпионата Казахстана по футзалу. Кабеса – лучший игрок, Леандерсон – лучший защитник

По итогам сезона-2021/2022 определены лучшие игроки чемпионата Казахстана по футзалу.
Лучший вратарь – Лео Игита («Кайрат»)
Лучший защитник – Леандерсон («Аят»)
Лучший игрок – Тиаго Кабеса («Каспий»)
Лучший бомбардир – Альберт Акбаликов («Кайрат»), 46 голов.
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