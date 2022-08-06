Батон возвращается в Казахстан. Последним его клубом был кувейтский «Аль-Араби» (FutsalKazakhstan)

По информации FutsalKazakhstan Джонатан Батон возвращается в Казахстан.
Экс-игрок «Актобе» и «Жетысу» возвращается в один из казахстанских клубов.
Батон перешел в «Актобе» в конце 2016 года и провел там два сезона.
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Меньше чем через год, Батон вернулся в Казахстан в команду «Жетысу». Где провел только 15 матчей, но сделал это максимально ярко.
В Кубке Казахстана 2019, «Жетысу» и Батон завоевали серебряные награды, игрок забил 6 голов в 7 матчах кубка. Затем, в стартовых 8 турах чемпионата Казахстана, Батон забивал в каждом матче в котором принимал участие.
В сумме за Жетысу Батон провел 15 игр в которых забил 20 голов. В декабре 2019 игрок из Жетысу игрок перешел в клуб из Кувейта.
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