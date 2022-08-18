Благоевич о матче с «Ракувом»: «Мы не должны были проигрывать 0:5»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич высказался о поражении в Лиге конференций от «Ракува».

«Самый болезненный момент в моей карьере на данный момент. Мы все с нетерпением ждали старта еврокубков, особенно игроки и тренеры... После жеребьевки и анализа соперника поняли, что работа предстоит крайне сложная.

Во-первых, «Ракув» – это клуб, который за последние годы добился больших успехов в организационном, игровом и профессиональном плане. Клуб, который сейчас повторяет путь, что «Астана» прошла 6-7 лет назад.

Во-вторых, мы увидели, что интенсивность игры, которую они представляют, выходит за рамки того, к чему мы привыкли в Казахстане. Очень настойчивая, организованная команда, которая душит соперника своей агрессией, дисциплиной и стабильностью. Под порывами этой активности соперник обычно теряется. У меня никогда не было желания прославлять оппонента, чтобы найти алиби или оправдать неудачу, но так оно есть.

У них серьезная преемственность в работе, тренер работает с командой уже 5-6 лет, а мы находимся в стадии формирования. Мы – клуб, столкнувшийся с проблемами, которые не видели последние 7-8 лет. Еще раз подчеркну, у меня нет цели оправдываться, особенно после первой игры.

Несмотря на все вышесказанное, а также большие проблемы во время поездки в ​​Польшу – наш приезд в день игры, а половина команды прибыла всего за 2,5 часа до игры, мы не должны были проигрывать 0:5.

Беру вину на себя. Некоторые вещи мне, как главному тренеру, приходилось делать по-другому. Некоторые плохие решения – только мои. Это остается частью нашего внутреннего анализа. Я еще раз пользуюсь этой возможностью, чтобы извиниться перед всеми болельщиками, которые пострадали в тот день. Несмотря ни на что, не теряю веры в эту команду и считаю, что это часть роста команды и клуба. Болезненный опыт для всех, но полезный», – сказал Благоевич.

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