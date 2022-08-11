Все казахстанские клубы вылетели из еврокубков

Сегодня прошли ответные матчи третьего отборочного этапа ЛК, где сыграли два казахстанских клуба – «Тобол» и «Кызыл-Жар».

Оба клуба сыграли дома вничью – костанайцы со «Зриньски» (1:1), петропавловцы с АПОЭЛом (0:0) и выбыли с еврокубков, проиграв по итогу двух матчей («Тобол» – «Зриньски»: 1-2, «Кызыл-Жар» – АПОЭЛ: 0-1).

Ранее, во втором квалификационном этапе ЛК вылетели «Кайрат» и «Астана», проиграв «Кишварде» и «Ракуву» соответственно.

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Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

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