Сергей Кейлер: «Хотели реабилитироваться перед родными трибунами»

Капитан «Кайрата» Сергей Кейлер высказался о победе над «Атырау» (3:0) в Кубке Казахстана.

– Данная победа была важна по двум причинам. Во-первых, мы всегда должны побеждать в родных стенах, вне зависимости от турнирного положения. Во-вторых, мы уступили «Атырау» дома в чемпионате, поэтому хотели реабилитироваться перед родными трибунами. Что касаемо игры, то не было недооценки соперника.

Мы очень серьезно настраивались на «Атырау» и изучили их сильные и слабые стороны. В моменте с голом мне удалось быстро сориентироваться. Я понимал, куда полетит мяч, оказался в нужном месте и отправил мяч в сетку с божьей помощью!

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Казахстан – топ в брейкинге. В 2019-м казахстанец Killa Kolya был в финале ЧМ, а в 2021-м Amir стал победителем

«На глазах у игроков я попросил Рахата Алиева покинуть предыгровое собрание». Пайперс о ДТП Влута, походе в мечеть и совмещении работы в клубе и сборной