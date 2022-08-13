6-й тур группового этапа Кубка Казахстана. «Мактаарал» сыграет с «Таразом», «Каспий» против «Акжайыка»

Сегодня пройдут четыре матча 5-го тура группового этапа Кубка Казахстана.

Группа В

«Каспий» – «Акжайык» – 19:00

Таблица в группе: «Акжайык» – 10 (5), «Кайсар» – 10 (5), «Каспий» – 7 (5), «Кызыл-Жар» – 1 (5).

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Группа С

«Мактаарал» – «Тараз» – 19:00

Таблица в группе: «Тараз» – 11 (5), «Мактаарал» – 9 (5), «Актобе» – 5 (5), «Тобол» – 3 (5).

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Группа А

«Аксу» – «Ордабасы» – 21:00

Таблица в группе: «Кайрат» – 13 (5), «Атырау» – 7 (5), «Ордабасы» – 6 (5), «Аксу» – 2 (5).

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

«Кайрат» – «Атырау» – 21:00

Таблица в группе: «Кайрат» – 13 (5), «Атырау» – 7 (5), «Ордабасы» – 6 (5), «Аксу» – 2 (5).

Матч «Кайрат» – «Атырау» в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Время начала матчей по Нур-Султану.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Казахстан – топ в брейкинге. В 2019-м казахстанец Killa Kolya был в финале ЧМ, а в 2021-м Amir стал победителем

«На глазах у игроков я попросил Рахата Алиева покинуть предыгровое собрание». Пайперс о ДТП Влута, походе в мечеть и совмещении работы в клубе и сборной