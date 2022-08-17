Васильев о Кубке Казахстана: «Командам, игравшим в еврокубках, – этот формат был тяжелым»

Полузащитник «Тобола» Владислав Васильев прокомментировал новый формат Кубка Казахстана.

– Сейчас также актуальная тема – это Кубок Казахстана. Как ты оцениваешь формат турнира с групповым этапом? Не считаешь, что командам, выступающим в еврокубках это пошло больше в минус, чем в плюс?

– Да, тяжело нам было. У нас были долгие перелеты. И мы просто никак не могли физически... На пару игр прилетали, через два дня была уже игра. По крайней мере, нам это давалось тяжело. Ну и командам, которые участвовали в еврокубках. Было тяжело играть с боевыми составами и в кубке, и в еврокубках. Потому что был риск травм после долгих перелетов. Поэтому командам, игравшим в еврокубках, – этот формат был тяжелым. А так, интересно. Игр много, а пауз меньше.

– Если сравнить нынешний и прошлый формат турнира. Какой тебе больше нравится?

– Старый формат, конечно, более удобный.

🥊 Джошуа – Усик: ставка без риска. Как ни ставь – выигрыш за тобой 💪

Мы забыли, кто играл в важнейших матчах сезона. Поможете вспомнить?

Кекер меняет футбол: тренер «Кайрата» хочет, чтобы вратари забивали при стандартах. Уже есть успехи