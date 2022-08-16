ПФЛК назвала Тунгышбаева автором лучшего гола июля. Вероятно, голоса за игрока «Аксу» были накручены

ПФЛК назвала лучший гол июля по версии болельщиков.
Голосование проводилось ВКонтакте, первое место в анонимном опросе занял гол полузащитника «Аксу» Еркебулана Тунгышбаева в ворота «Шахтера».
Однако подавляющее большинство проголосовавших за Тунгышбаева, согласно фильтрам соцсети – пользователи из России.
Если бы опрос учитывал только голоса пользователей из Казахстана, победил бы Бауржан Байтана, забивший за «Тараз» гол в ворота «Тобола».
🥊 Джошуа – Усик: ставка без риска. Как ни ставь – выигрыш за тобой 💪
Мы забыли, кто играл в важнейших матчах сезона. Поможете вспомнить?
Кекер меняет футбол: тренер «Кайрата» хочет, чтобы вратари забивали при стандартах. Уже есть успехи
Комментарии