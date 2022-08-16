ПФЛК назвала Тунгышбаева автором лучшего гола июля. Вероятно, голоса за игрока «Аксу» были накручены

ПФЛК назвала лучший гол июля по версии болельщиков.

Голосование проводилось ВКонтакте, первое место в анонимном опросе занял гол полузащитника «Аксу» Еркебулана Тунгышбаева в ворота «Шахтера».

Однако подавляющее большинство проголосовавших за Тунгышбаева, согласно фильтрам соцсети – пользователи из России.

Если бы опрос учитывал только голоса пользователей из Казахстана, победил бы Бауржан Байтана, забивший за «Тараз» гол в ворота «Тобола».

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