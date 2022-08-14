6-й тур группового этапа Кубка Казахстана. «Шахтер» сыграет с «Астаной», «Жетысу» против «Турана»

Сегодня пройдут четыре матча 6-го тура группового этапа Кубка Казахстана.

Группа D

«Жетысу» – «Туран» – 18:00

Таблица в группе: «Шахтер» – 10 (5), «Астана» – 9 (5), «Туран» – 4 (5), «Жетысу» – 3 (5).

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«Шахтер» – «Астана» – 18:00

Таблица в группе: «Шахтер» – 10 (5), «Астана» – 9 (5), «Туран» – 4 (5), «Жетысу» – 3 (5).

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Группа В

«Кайсар» – «Кызыл-Жар» – 21:00

Таблица в группе: «Кайсар» – 10 (5), «Акжайык» – 10 (6), «Каспий» – 10 (6), «Кызыл-Жар» – 1 (5).

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Группа С

«Актобе» – «Тобол» – 21:00

Таблица в группе: «Тараз» – 12 (6), «Мактаарал» – 10 (6), «Актобе» – 5 (5), «Тобол» – 3 (5).

Матчи «Шахтер» – «Астана» и «Актобе» – «Тобол» в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Время начала матчей по Нур-Султану.

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