Вингер «Тобола» Нурали Жаксылыков стал самым молодым автором гола в Кубке Казахстана по футболу

Самым молодым автором гола в Кубке Казахстана по футболу стал вингер «Тобола» Нурали Жаксылыков. Он поразил ворота «Тараза» (1:6) в возрасте 17 лет, 8 месяцев и 5 дней.

Вторым стал полузащитник «Каспия» Дархан Бердибек. В возрасте 18 лет, 2 месяцев и 7 дней он поразил ворота «Кызыл-Жара» (3:1).

Третью позицию занимает хавбек «Ордабасы» Муроджон Халматов. Он забил в ворота «Атырау» (4:1), спустя 2 дня после своего 19-летия.

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Самые молодые авторы гола в групповом этапе Кубка Казахстана-2022:

1. Нурали Жаксылыков («Тобол») – в ворота «Тараза» (1:6) – 17 лет, 8 месяцев, 5 дней;

2. Дархан Бердибек («Каспий») – в ворота «Кызыл-Жара» (3:1) – 18 лет, 2 месяца, 7 дней;

3. Муроджон Халматов («Ордабасы») – в ворота «Атырау» (4:1) – 19 лет, 2 дня;

4. Галымжан Кенжебек («Мактаарал») – в ворота «Актобе» (3:2) – 19 лет, 4 месяца, 28 дней;

5. Елисей Горшунов («Кайсар») – в ворота «Акжайыка» (2:2) – 20 лет, 28 дней;

6. Иван Свиридов («Шахтер») – в ворота «Жетысу» (4:2) – 20 лет, 1 месяц, 2 дня;

7. Адилет Садыбеков («Кайрат») – в ворота «Ордабасы» (2:0) – 20 лет, 1 месяц, 12 дней;

8. Бекзат Ермекбаев («Тобол») – в ворота «Мактаарала» (1:4) – 20 лет, 7 месяцев, 18 дней;

9. Абылайхан Жумабек («Тараз») – в ворота «Мактаарала» (4:2) – 20 лет, 8 месяцев, 27 дней.

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