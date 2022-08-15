Жулпа об 1:0 с «Тоболом»: «Может, все голы мы оставили на матч с «Ордабасы»

Полузащитник «Актобе» Артурас Жулпа высказался о победе над «Тоболом» (1:0) в Кубке Казахстана.

– Мы должны быть недовольны этой игрой. Хоть и победили 1:0, но создали очень много голевых моментов и не смогли их реализовать. Считаю, что мы должны немного задуматься. С другой стороны, может быть, все голы мы оставили на следующий более важный матч с «Ордабасы». Радостно от победы, но не настолько, насколько хотелось бы.

– Что получилось и не получилось в первом тайме?

– Повторюсь, что получалось создавать моменты. Мы атаковали, контролировали игру, но не могли забить. Помимо одного гола, у нас было 5-6 очень хороших моментов.

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