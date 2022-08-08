Тренер «Тобола» Миланович о 3:5 с «Таразом» в Кубке: «Эта игра нам служила для поддержания формы футболистов»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович прокомментировал матч 5-го тура Кубка Казахстана против «Тараза» (3:5).

– Эта игра нам служила для поддержания формы футболистов, которые получают мало игровой практики. Я доволен, несмотря на нехороший результат. Особенно первым таймом, мы играли хорошо и дважды забили. Показали, что у нас есть игроки, которые не только могут сидеть в запасе, но и играть в основном составе. Во втором тайме выпустили пять игроков из дубля, и у нас больше не было шансов. Я доволен, как мы играли. Сергеев забил два гола, забил Жаксылыков. Васильев хорошо играл. Того же Осучукву именно я впервые вижу в форме «Тобола». Понравилась игра молодых игроков – Жаслана Жумашева, Романа Асранкулова, Вячеслава Кульпеисова, Данияра Семченкова. Что касается Сергеева, Вукадиновича, Каирова, наверняка кто-то из них выйдет в составе на матч в четверг. Надеемся, что у них будет такое же отношение к игре, как сейчас.

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