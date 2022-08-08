Бой Резников – Багов может состояться

Основатель лиги АСА Мейрбек Хасиев рассказал, что бойцы Али Багов и Рашид Магомедов могут провести повторный четвертьфинальный бой Гран-при ACA:

«Я категорически заявил, что они в Гран-при участвовать не будут. Но, как говорится, у любой машины есть задняя скорость, потому что иногда приходится разворачиваться, когда ты упираешься в стену. Но для того, чтобы мы отступили назад и какие-то предложения могли бы обсуждать, эти предложения должны нам поступить.

Единственный вариант – признать, что этот бой был несерьезным. Однозначно, это оба должны признать. Я не говорю, что это был договорной бой, я убираю этот пункт. Но это был не бой, это был спарринг».

Напомним, что первый их бой прервал лично Хасиев, обвинив бойцов в отсутствии спортивной составляющей в поединке. Победитель данного боя должен был стать соперником казахстанца Артема Резникова в полуфинале.

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