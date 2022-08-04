Резников ответил на предложение Багова провести бой провести бой

Российский боец ММА Али Багов (32-10) на своей странице в Инстаграм предложил провести бой казахстанцу Артему Резникову (23-6):

«Давайте сделаем это в реале. Покажем хороший зрелищный бой».

«Газ братуха!», – ответил Резников.

Бойцы могли встретиться в полуфинале гран-при АСА, куда Резников вышел, победив бразильца Дэви Рамоса. Бой же Багова и Рашида Магомедова был остановлен основателем лиги, в связи с отсутствием спортивной составляющей. Бойцы не нанесли ни одного удара.

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