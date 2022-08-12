Байсуфинов об успехах сборной Казахстана в Лиге наций: «Удивляться нечему, нужно радоваться и гордиться. Сборная заслужила эти результаты»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился мнением о выступлении казахстанцев в Лиге наций.

– Тема сборной Казахстана. Вы как никто другой знаете возможности этой команды. Как вы реагировали на выступление в новом цикле Лиги наций? Вас удивили результаты или вы знали, что ребята способны на такое?

– Удивляться нечему, нужно радоваться и гордиться. Мы сейчас на первом месте, я очень рад, надо поблагодарить игроков, тренерский штаб, руководство. Сборная заслужила эти результаты, постепенно мы к этому шли.

– Частичку своей работы вы ощущаете в этом успехе?

– Как я могу оценивать себя? Это надо спрашивать у специалистов, болельщиков, игроков. Мы в любом случае рады нынешним успехам и желаем исключительно удачи в оставшихся играх, там надо добывать результат и занимать первое место, это большой шанс. Думаю, что ребята приложат максимум усилий, это будет история, это станет большим подъемом для казахстанского футбола.

Личные моменты, обиды и все остальное – этого вообще нет, так решили в руководстве, я наемный работник, приказы не обсуждаются. Тут в приоритете страна, сборная Казахстана – это не клуб, поэтому говорить о личных амбициях неуместно.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Казахстан – топ в брейкинге. В 2019-м казахстанец Killa Kolya был в финале ЧМ, а в 2021-м Amir стал победителем

«На глазах у игроков я попросил Рахата Алиева покинуть предыгровое собрание». Пайперс о ДТП Влута, походе в мечеть и совмещении работы в клубе и сборной