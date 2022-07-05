Защитник «Тобола» Каиров: «Сборная на ходу. Хочется таких же результатов в клубе»

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Защитник казахстанского «Тобола» Багдат Каиров высказался о предстоящем матче квалификационного раунда ЛЧ против венгерского «Ференцвароша»:

– Вся команда готовится к ответственному и очень важному матчу. В плане атмосферы, взаимодействия и тренировок все на хорошем уровне. Можно сказать, мы готовы.

О разнице игр за сборную и за клуб? Здесь, понимаете, играя за сборную или «Тобол» – мы представляем Казахстан. И, как вы знаете, сборная в последнее время на ходу, показывает неплохие результаты. Появились шансы на повышение в Лиге наций. Хотелось бы, чтобы и в «Тоболе» были такие результаты. Для этого у нас есть игроки сборных и футболисты, выступавшие на высшем уровне. Завтра нас ожидает интересный матч.

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