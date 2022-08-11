Магомед Адиев: «Если я услышу, что кто-то про кого-то что-то говорит, этот футболист автоматически выбывает со сборной»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о причинах побед национальной команды в Лиге наций.

— Знаете здесь нельзя сказать что-то одно. В любом случае здесь будет ряд факторов, которые позволили нам на летнем отрезке сыграть нормально. В плане критерий это в любом случае футболисты.

Я ребятам это говорю, когда первый раз пришел в раздевалку я сказал: «Парни, я ничего не умею как тренер, если у нас не будет раздевалки и у меня может что-то получиться, если у меня будет раздевалка. Поэтому давайте в первую очередь наладим взаимоотношения. У нас есть ряд моментов, которые мы не имеем права обсуждать — осуждать своего партнера. Если я услышу, что кто-то про кого-то что-то говорит, этот футболист автоматически выбывает со сборной. Футболист также не имеет права о сборной отзываться неудовлетворительно».

Я не знаю, что до меня происходило. Понятно, что какие-то моменты я узнавал, но мне хотелось это сделать так, как я это вижу. Ну и, выбор футболистов, надо было именно «попасть» в этих футболистов, которые с тобой пойдут до конца и поверят в твои идеи. Считаю, что на каком-то этапе у нас присутствовала какая-то тактическая гибкость.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Казахстан – топ в брейкинге. В 2019-м казахстанец Killa Kolya был в финале ЧМ, а в 2021-м Amir стал победителем

«На глазах у игроков я попросил Рахата Алиева покинуть предыгровое собрание». Пайперс о ДТП Влута, походе в мечеть и совмещении работы в клубе и сборной