Байсуфинов о возвращении Исламхана: «Он горит желанием играть и у него это получится, я за него спокоен»

Бывший главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал о состоянии Бауыржана Исламхана перед возвращением в профессиональный спорт.

«Мы с ним поговорили, но о чем именно – это останется между нами. Самое главное, что я увидел – он горит желанием играть и у него это получится, я за него спокоен. Теперь для него важно правильно расписать свою подготовку, чтобы он безболезненно влился в общую группу после возвращения. Он должен очень серьезно поработать в плане индивидуальной подготовки, надо быть готовым к работе в общей группе», – сказал Байсуфинов.

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