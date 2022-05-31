Байсуфинов стал спортивным директором «Мактаарала»

Бывший тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов официально получил новую должность в клубе КПЛ.

По информации Meta-ratings.kz, Байсуфинов стал новым спортивным директором клуба.

«У ФК «Мактаарал» мощное усиление. Тренерский штаб клуб-дебютанта КПЛ пополнили сразу три известных специалиста: Талгат Байсуфинов, Игорь Свечников и Николай Родионов.

При этом главный тренер Андрей Ферапонтов, как и его помощники Руслан Эсатов с Виталием Кувшиновым, сохранили за собой занимаемые должности. Какой еще клуб Премьер-лиги может похвастаться тем, что в нем работает практически весь бывший штаб тренеров сборной Казахстана?», – пишет пресс-служба клуба.

Ранее Байсуфинов возглавлял молодежную и национальную сборную Казахстана.

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