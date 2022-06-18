Магомед Адиев о вызове Исламхана в сборную: «Я всегда говорю: «Покажите, убедите меня в своей состоятельности и тут же получите вызов»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказал мнение об игре Абата Аймбетова и вызове Бауыржана Исламхана в сборную.

— Что случилось с Абатом, что он начал так играть? Потому что в «Астане» мы последний год от него не видели, он даже в основу не входил. Здесь он появился и начал забивать. Сейчас он стоит в топах, он забил больше, чем Криштиану Роналду. Что Вы ему сказали?

— Я могу все, что угодно сказать Абату, а что он примет и, что до него дойдет это обратная связь. Поэтому эти моменты у человека лучше спрашивать, что дошло, а что нет. Я думаю, он довольно таки качественный футболист, интенсивный, крепкий, который хорошо стоит на ногах и это то, что надо было.

Я им практически каждую игру говорил: «Ребята, мы сегодня должны опять много бегать». Это очень важно уметь играть без мяча, я на это очень сильно обращаю внимание. Вот эта черновая работа, когда нужно терпеть очень важна. И у Абата это есть. Перед каждой игрой я у него спрашивал все ли нормально, он говорил: «Мусаевич, все нормально!». Я ему говорил, чтобы он давил на центральных защитников и много двигался.

— Вопрос от болельщика про Бауыржана Исламхана. Вы, наверное, его знаете. Он нужен нашей сборной? Трудно будет, конечно, быть в форме. Уже осенью он будет готов. Вы наблюдали за ним?

— Я о нем наслышан. Очень лестно о нем многие отзываются. Понятно, что я наблюдать пока не могу. Насколько я знаю, ему еще даже тренироваться нельзя с командой. Как и любому футболисту я всегда говорю, что не закрою двери в национальную сборную, потому что это высшее, что может случиться с футболистом — надеть майку национальной сборной.

Поэтому я всегда говорю: «Покажите, убедите меня в своей состоятельности и тут же получите вызов». Но я когда пришел, я сразу сказал, что в сборную никогда человека не позову просто так. Из-за того, что он мой родственник или ко мне хорошо относится.

Стоит напомнить, что Исламхан отбывает двухгодичную дисквалификацию за допинг, которая завершится осенью.

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