Исламхан забил на международном турнире во Франции

В Париже состоялся Курултай казахов Европы, на который съехались соотечественники из разных концов ЕС, а также Турции и Казахстана, сообщает Orda.kz.

«Для европейских казахов курултай – это событие особой важности. У многих из них нечасто выпадает шанс окунуться в родную культуру. Старая волна миграции – это в основном потомки осевших в середине XX века в Турции казахов, новая – недавние переселенцы с исторической родины», – пишет издание.

Самым массовым мероприятиям Курултая стал футбольный турнир, в котором сыграли 13 команд из разных стран мира. В составе одной из команд выступали известные казахстанские футболисты – Самат Отарбаев и Бауыржан Исламхан. Экс-капитан сборной Казахстана отметился на турнире как минимум одним голом.

Напомним, Исламхан отбывает дисквалификацию за применение допинга. Полузащитник может вернуться в футбол уже это осенью.

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